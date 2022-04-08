Геноциды в Ходжалы и Буче: Двойные стандарты и безнаказанность приводят к новым геноцидам

Происходящие сегодня на глазах мира трагедии, в том числе ситуация в Буче, являются показателем двойных стандартов, которых международное сообщество долгие годы придерживалось в отношении военных преступлений и преступлений геноцида.

Происходящие сегодня на глазах мира трагедии, в том числе ситуация в Буче, являются показателем двойных стандартов, которых международное сообщество долгие годы придерживалось в отношении военных преступлений и преступлений геноцида.

Об этом Report сказал политолог Эльчин Мирзабейли.

По его словам, равнодушие к преступлению или подход к нему с точки зрения каких-то интересов в итоге создает среду безнаказанности.

Политолог отметил, что среда безнаказанности же в итоге приводит к совершению других военных преступлений: "По сути, если бы за акты геноцида против азербайджанцев Армения была бы отстранена от соответствующих структур ООН, к этой стране применили бы соответствующие санкции, а военные преступники предстали бы перед судом, тогда, несомненно, случившиеся позднее события, геноциды и военные преступления не произошли бы".

По его словам, это касается не только событий в Буче.

"Неверное оценивание актов геноцида против азербайджанцев, совершаемых с начала прошлого века, и двойные стандарты в отношении других военных преступлений, имевших место позднее, обусловили многочисленные военные преступления в конце прошлого века и в XXI веке. Если сегодня подход вновь будет основываться на двойные стандарты или во главу будут ставиться какие-то геополитические интересы, безусловно, человечество увидит еще много таких преступлений", - отметил политолог Э.Мирзабейли.