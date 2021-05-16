Генконсул Азербайджана: Армения создает бурю в стакане воды

"Нет никакой агрессии или вторжения со стороны Азербайджана. Пограничные войска только занимают свои позиции на границе"

"Армения создает бурю в cтакане воды. Нет никакой агрессии или вторжения со стороны Азербайджана. Пограничные войска Азербайджана только занимают свои позиции на границе".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении генерального консула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева в ответ на необоснованные утверждения Армении об "агрессии и вторжении".

"Большая часть армяно-азербайджанской границы, наряду с 20 процентами суверенной территории Азербайджана, находилась под незаконной, осужденной со стороны ООН и США оккупацией Армении на протяжении 30 лет. Осенью прошлого года Азербайджан освободил свои территории от оккупации и взял под контроль государственную границу с Арменией. Из-за труднопроходимой местности и неблагоприятных погодных условий некоторые участки границы были недоступны. С улучшением погодных условий Азербайджан развернул в этих районах свои пограничные войска. Все эти меры принимаются в пределах международно признанных границ Азербайджана на основании карт, имеющихся у каждой из сторон, определяющих межгосударственную границу", - говорится в заявлении генконсула.

По его словам, в настоящее время переговоры ведутся пограничными ведомствами обеих стран. "В течение трех десятилетий Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, 1 миллион азербайджанцев были насильственно перемещены. Почти все оккупированные земли были стерты с лица земли Арменией. Все азербайджанское наследие было уничтожено", - заявил Н. Агаев, подчеркнув, что подобными заявлениями армянские власти просто пытаются отвлечь внимание международной общественности.

"Создавая ненужную напряженность, правящая партия Армении также стремится укрепить свои внутренние позиции в преддверии предстоящих парламентских выборов. Азербайджан привержен разрешению этой напряженности мирным путем и призвал Армению воздерживаться от провокационных действий и обострения напряженности в регионе и признать реальность межгосударственного пограничного режима на освобожденных территориях Азербайджана", - резюмировал Н. Агаев.