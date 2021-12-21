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Генерал-полковник Рамиль Усубов: Для Карабаха и Восточного Зангезура нет серьезной опасности

Генерал-полковник Рамиль Усубов: Для Карабаха и Восточного Зангезура нет серьезной опасности "Президент Ильхам Алиев ведет летопись возрождения и развития освобожденных регионов. Он как главнокомандующий теперь превращает Карабах и Восточный Зангезур в крупнейшую строительную площадку на Кавказе, в надежный место развития и пространство безопасно
Карабах
21 декабря 2021 г. 02:46
Генерал-полковник Рамиль Усубов: Для Карабаха и Восточного Зангезура нет серьезной опасности

"Президент Ильхам Алиев ведет летопись возрождения и развития освобожденных регионов. Он как главнокомандующий теперь превращает Карабах и Восточный Зангезур в крупнейшую строительную площадку на Кавказе, в надежный место развития и пространство безопасности".

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов в интервью официальной прессе.

Секретарь Совета безопасности Азербайджана отметил, что масштабы и динамика этого процесса строительства демонстрируют силу азербайджанского государства и, самое главное, успех 18-летнего срока президентства Ильхама Алиева: "Представьте, Азербайджан вышел из тяжелой войны, каждый день который стоил нашему государственному бюджету огромных денег. Всем известно, что военные расходы нашей страны в прошлом году составили миллиарды манат.

В послевоенный период эта работа продолжается по двум направлениям. Арсенал наших Вооруженных Сил обновляется на более современном уровне и в гораздо большем масштабе, на освобожденных территориях и вдоль границы создаются многочисленные соответствующие военные и оборонные инфраструктуры. Как известно, сейчас расходы на оборону выросли даже больше, чем в предыдущие годы. Другое направление - это вопросы строительства, которые также успешно реализуются. Мир видит, насколько экономически сильным является Азербайджан с этими фактами, и все это показывает правильность проводимой политики и эффективность реформ. Все это еще раз подтверждает лидерские качества и мудрое руководство президента Ильхама Алиева, - сказал Рамиль Усубов.

По его словам, Карабах и Восточный Зангезур уже свободны. Для них нет серьезной опасности. Однако этот регион настолько уязвим, что государственная, социальная, культурная, общественная и другие инфраструктуры, построенные здесь, также являются важными основами системы безопасности. "Каждое здание, все строительные работы полностью соответствуют стандартам надежной безопасности Азербайджана", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке General-polkovnik Ramil Usubov: “Qarabağ və Şərqi Zəngəzur üçün ciddi təhlükə yoxdur”

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