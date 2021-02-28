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General de Europe: Азербайджанские беженцы ждут возвращения на земли, откуда были изгнаны 27 лет назад

General de Europe: Азербайджанские беженцы ждут возвращения на земли, откуда были изгнаны 27 лет назад В журнале General de Europe опубликована статья о Карабахском конфликте и азербайджанцах, которые в результате него были изгнаны с родных земель и стали вынужденными переселенцами.
Карабах
28 февраля 2021 г. 19:46
General de Europe: Азербайджанские беженцы ждут возвращения на земли, откуда были изгнаны 27 лет назад

В журнале General de Europe опубликована статья о Карабахском конфликте и азербайджанцах, которые в результате него были изгнаны с родных земель и стали вынужденными переселенцами.

Как передает Report, автором статьи "Нагорный Карабах: Азербайджанские беженцы ждут только одного - как можно скорее вернуться на земли, с которых они были изгнаны 27 лет назад" является доктор политических наук и исследователь Ближнего Востока Себастьян Буссуа.

В статье в лице 50-летнего Расула и 40-летней Айгюн рассказывается о трагической истории всех людей, ставших вынужденными переселенцами в результате армянской оккупации.

Автор материала подчеркивает, что земли, освобожденные Азербайджаном в результате 44-дневной войны, являются признанными международным правом территориями нашей страны. С.Буссуа пишет, что самая большая мечта вынужденных переселенцев - вернуться в родные края и начать там новую жизнь.

Герои статьи - вынужденные переселенцы из Зангилана и Губадлы. По словам автора, несмотря на то, что их жизнь никак не связана с политикой, именно она вмешалась в их жизнь, разрушив весь их привычный уклад. Но этому уже скоро придет конец. Вынужденные переселенцы ожидают долгожданного возвращения в свои родные дома. Расул уверен, что жизнь в Зангилане с чистым воздухом на лоне природы, на земле предков и среди дорогих его сердцу воспоминаний будет намного прекраснее. У него есть двухкомнатная квартира в Баку, но он мечтает построить дом в Зангилане.

Вынужденная переселенка из Губадлы Айгюн - жена ветерана Первой Карабахской войны. А их старший сын стал участником Второй Карабахской войны. Тем не менее, Айгюн не держит зла на армян. Возвращение на землю, откуда они когда-то изгнали эту женщину, является ее самым большим желанием.

Статья завершается словами Расула о возможности мирного сосуществования с армянами. Он надеется, что все будет хорошо, как это было раньше.

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Версия на английском языке Nagorno-Karabakh: Azerbaijani refugees are waiting for one thing, to return as quickly as possible to the lands they were expelled from 27 years ago
Версия на азербайджанском языке “General de Europe”: Azərbaycanlı qaçqınlar 27 il əvvəl qovulduqları torpaqlara qayıtmağı gözləyirlər

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