Глава ЮНЕСКО: Трагическая смерть Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова потрясла меня

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай сделала заявление в связи с гибелью 4 июня в Кельбаджарском районе работников азербайджанских СМИ Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай сделала заявление в связи с гибелью 4 июня в Кельбаджарском районе работников азербайджанских СМИ Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова.

Как сообщает Report, заявление было опубликовано на сайте организации.

"Меня потрясла трагическая смерть Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова. Журналисты должны исполнять свой служебный долг без риска для личной безопасности", - отметила О.Азулай.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.