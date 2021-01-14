Гендиректор ИСЕСКО: Своими глазами мы увидели масштабы всех разрушений в Физули и Агдаме

"ИСЕСКО всегда поддерживал, поддерживает и будет поддепживать Азербайджан"

"Несмотря на пандемию коронавируса по всему миру, мы начинаем этот год с хорошей новостью о победе. ИСЕСКО всегда поддерживал, поддерживает и будет поддепживать Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммедом аль-Малики.

Он также поблагодарил азербайджанскую сторону за гостеприимство.

"Мы приехали в Азербаджан не только для того, чтобы поздравить Азербайджан. А для того, чтобы своими глазами увидеть масштабы того разрушения, которые является преступлением против человечества. Мы побывали в Физули, где не осталось и следа от мечети, дома печати, культуры и даже улиц. То же самое было в Агдаме, где местами сохранились лишь обломки стен. И видно, что помими разрушения место имели факты мародерства".