Гендиректор ИСЕСКО совершит завтра визит в Азербайджан

Генеральный директор Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик 11 января совершит визит в Азербайджан.

Генеральный директор Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик 11 января совершит визит в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Генеральный директор на встречах с официальными лицами в Баку обсудит перспективы сотрудничества между ИСЕСКО и Азербайджаном в сферах образования, науки и культуры. Гендиректор также посетит исторические и культурные памятники в различных городах нашей страны, в том числе в Карабахе.

Салим бин Мухаммед аль-Малик сказал, что в рамках визита будет обсуждаться вопрос сохранения исторического материального наследия Азербайджана, внесения некоторых из них в Список наследия исламского мира ИСЕСКО.