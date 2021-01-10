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Гендиректор ИСЕСКО совершит завтра визит в Азербайджан

Гендиректор ИСЕСКО совершит завтра визит в Азербайджан Генеральный директор Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик 11 января совершит визит в Азербайджан.
Карабах
10 января 2021 г. 15:33
Гендиректор ИСЕСКО совершит завтра визит в Азербайджан

Генеральный директор Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик 11 января совершит визит в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Генеральный директор на встречах с официальными лицами в Баку обсудит перспективы сотрудничества между ИСЕСКО и Азербайджаном в сферах образования, науки и культуры. Гендиректор также посетит исторические и культурные памятники в различных городах нашей страны, в том числе в Карабахе.

Салим бин Мухаммед аль-Малик сказал, что в рамках визита будет обсуждаться вопрос сохранения исторического материального наследия Азербайджана, внесения некоторых из них в Список наследия исламского мира ИСЕСКО.

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Версия на азербайджанском языке ФотоICESCO-nun Baş direktoru Azərbaycana səfər edəcək

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