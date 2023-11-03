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Гамлет Исаханлы: Победа в Карабахской войне - путь к полному восстановлению суверинитета

Гамлет Исаханлы: Победа в Карабахской войне - путь к полному восстановлению суверинитета Благодаря антитеррористическим мероприятиям в Карабахе в сентябре Ханкенди вернулось его историческое название.
Карабах
3 ноября 2023 г. 11:14
Гамлет Исаханлы: Победа в Карабахской войне - путь к полному восстановлению суверинитета

Благодаря антитеррористическим мероприятиям в Карабахе в сентябре Ханкенди вернулось его историческое название.

Как сообщает Report об этом основатель университета "Хазар" профессор Гамлет Исаханлы сказал на открытии симпозиума на тему "Третья годовщина Великой Победы: вызовы и перспективы постконфликтного периода".

"Топоним Ханкенди имеет историческую ценность, оно стало использоваться с конца XVIII века. После Второй Карабахской войны, явившейся великим историческим событием для нас, Азербайджан смог полностью восстановить свою территориальную целостность. Исторически Азербайджан подвергался оккупации со стороны крупных держав. И в этом смысле победа в Карабахской войне символизирует не только прямой путь к восстановлению суверенитета, но и нашей идентичности", - отметил он.

Г. Исаханлы также напомнил об исторических этапах становления независимого Азербайджана и о преградах, с которыми государство столкнулось в процессе формирования со временем Российской империи и до бывшего Союза.

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Версия на азербайджанском языке Hamlet İsaxanlı: “Qarabağ müharibəsində qələbə suverenliyin tam bərpasına aparan yoldur”
Версия на английском языке Hamlet Isakhanli: Victory in Karabakh war - path to complete restoration of sovereignty

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