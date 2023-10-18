Гамид Гамидов: Восстановление Карабаха имеет большое значение для региона Южного Кавказа

Восстановление Карабаха имеет большое значения для развития региона Южного Кавказа.

Восстановление Карабаха имеет большое значение не только для Азербайджана, но и для развития всего региона Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом медиадиректор Global Media Group Гамид Гамидов заявил в интервью телеканалу CBC.

"Темпы восстановительных работ поражают, переселение на освобожденные территории оживит экономику Азербайджана и региона в целом, позволит превратить Карабах в настоящий Эдем", - сказал он.

По словам Гамидова, почти все города в Карабахе восстанавливаются с нуля, поэтому их можно спроектировать так, чтобы они были удобными, красивыми, современными и с возможностью использования самых современных технологий.

Г.Гамидов подчеркнул, что еще 20 лет назад президент Ильхам Алиев пообещал восстановить территориальную целостность страны: "Для этого мы планомерно продолжали наращивать свою военную мощь, закупали современные вооружения и т.д."

По его словам, на данный момент многие эксперты считают, что Азербайджан обладает одной из самых современных и сильных армий мира.

"Параллельно президент страны уделял внимание образованию. Бюджет, который выделяется на оборону и образование очень важны", - добавил Гамидов.

Медиадиректор Global Media Group также рассказал про роль Гейдара Алиева в построении современного Азербайджана: "В то время в стране был хаос, неразбериха, нестабильная экономика. Все это начало восстанавливаться во время президентства Гейдара Алиева, он нормализовал внутриполитический климат, также начались восстанавливаться отношения на внешнеполитическом поле".