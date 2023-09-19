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Гамид Гамидов: Действия Азербайджана направлены исключительно против незаконного режима, а не мирных жителей

Гамид Гамидов: Действия Азербайджана направлены исключительно против незаконного режима, а не мирных жителей Все последние действия Армении, провокации, сосредоточение незаконных сил в Карабахском регионе Азербайджана делали неизбежным нынешние антитеррористические меры, которые предпринимают сейчас Вооруженные Силы страны.
Карабах
19 сентября 2023 г. 19:56
Гамид Гамидов: Действия Азербайджана направлены исключительно против незаконного режима, а не мирных жителей

Все последние действия Армении, провокации, сосредоточение незаконных сил в Карабахском регионе Азербайджана делали неизбежным нынешние антитеррористические меры, которые предпринимают сейчас Вооруженные Силы страны.

Как сообщает Report, об этом в эфире телеканала CBC заявил медиа-директор Global Media Group Гамид Гамидов.

По его словам, все это позволит полностью положить конец сепаратизму и действию незаконного режима на суверенной территории Азербайджана.

"В то же время хочу подчеркнуть, что действия Вооруженных Сил Азербайджана ни в коем случае не направлены против мирных граждан, проживающих в Ханкенди и вокруг него", - подчеркнул Г.Гамидов.

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Версия на английском языке Hamid Hamidov: Azerbaijan’s actions directed exclusively against illegal regime, and not civilians
Версия на азербайджанском языке Həmid Həmidov: “Azərbaycanın atdığı addım mülki şəxslərə yox, qeyri-qanuni rejimə qarşı yönəlib”

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