Гамид Гамидов: Действия Азербайджана направлены исключительно против незаконного режима, а не мирных жителей

Все последние действия Армении, провокации, сосредоточение незаконных сил в Карабахском регионе Азербайджана делали неизбежным нынешние антитеррористические меры, которые предпринимают сейчас Вооруженные Силы страны.

Все последние действия Армении, провокации, сосредоточение незаконных сил в Карабахском регионе Азербайджана делали неизбежным нынешние антитеррористические меры, которые предпринимают сейчас Вооруженные Силы страны.

Как сообщает Report, об этом в эфире телеканала CBC заявил медиа-директор Global Media Group Гамид Гамидов.

По его словам, все это позволит полностью положить конец сепаратизму и действию незаконного режима на суверенной территории Азербайджана.

"В то же время хочу подчеркнуть, что действия Вооруженных Сил Азербайджана ни в коем случае не направлены против мирных граждан, проживающих в Ханкенди и вокруг него", - подчеркнул Г.Гамидов.