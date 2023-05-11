Гамид Гамидов: Cовершенная Арменией провокация является попыткой сорвать переговоры в Брюсселе

Недавняя провокация, совершенная Арменией на условной границе с Азербайджаном в преддверии трехсторонней встречи в Брюсселе является попыткой сорвать переговоры.

Совершенная за последние сутки Арменией провокация на условной границе с Азербайджаном является попыткой сорвать запланированные в в Брюсселе переговоры по нормализации отношений и мирному соглашению между двумя странами.

Как передает Report, об этом в интервью CBC заявил медиа-директор Global Media Group (GMG) Гамид Гамидов.

"Каждый раз перед какой-либо очень важной встречей, в первую очередь глав государств, мы традиционно наблюдаем обострение на условной границе между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, у нас есть потери: есть убитый и есть раненый. Это уже плохая традиция", - сказал он.

По словам Г. Гамидова, несмотря на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил о намерении участвовать на переговорах в Брюсселе вопреки случившемуся, всем известно, как быстро он меняет свое мнение и свои решения.

При этом, кто именно стоит за попыткой срыва переговоров еще предстоит выяснить. Медиа-директор GMG отметил, что Пашинян прекрасно понимает, что у мирного соглашения фактически нет альтернативы. В противном случае может быть война, которая приведет к потере государственности Армении, либо мирное соглашение на условиях Баку.