Гаджиев: Мирный договор между Баку и Ереваном позволит трансформировать регион Южного Кавказа

Сейчас Азербайджан смотрит в будущее, так как карабахский конфликт разрешен. Баку готов на переговоры по достижению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Сейчас Азербайджан смотрит в будущее, так как карабахский конфликт разрешен. Баку готов на переговоры по достижению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая на панельном заседании "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

Х.Гаджиев напомнил о выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии форума, на котором он повторил предложение начать переговоры по достижению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"Предложения Азербайджана на столе. По ожиданиям Азербайджана, достижение мирного договора будет способствовать установлению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Мирный договор позволит трансформировать регион Южного Кавказа в целом", - заявил Х.Гаджиев.