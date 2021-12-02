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Гаджиев: Армения систематически уничтожала культурное наследие на оккупированных территориях

Гаджиев: Армения систематически уничтожала культурное наследие на оккупированных территориях Азербайджан заинтересован в начале мирных переговоров с Арменией и достижении устойчивого мира в регионе.
Карабах
2 декабря 2021 г. 11:05
Гаджиев: Армения систематически уничтожала культурное наследие на оккупированных территориях
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Азербайджан заинтересован в начале мирных переговоров с Арменией и достижении устойчивого мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на форуме в Университете ADA "Мир во имя культуры".

По его словам, достижение прочного мира создаст "выигрышную ситуацию для всех сторон".

Помощник президента подчеркнул, что азербайджанские культурные памятники на оккупированных территориях подвергались систематическому уничтожению.

Он призвал мировое сообщество обратить свой взор и дать оценку этому вандализму со стороны Армении, а также международные институты посетить с оценочной миссией освобожденные от оккупации территории.

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Версия на английском языке Hajiyev: Armenia systematically destroyed cultural heritage in occupied territories
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: “Ermənistan işğal edilmiş ərazilərdə mədəni irsin məhvi ilə məşğul olub”

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