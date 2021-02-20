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Фундамент турецкой школы в Шуше заложат Ильхам Алиев, Эрдоган и Бахчели

Фундамент турецкой школы в Шуше заложат Ильхам Алиев, Эрдоган и Бахчели Как передает Report, об этом сказал советник председателя ПНД, архитектор Зия Гюнайдын
Карабах
20 февраля 2021 г. 12:08
Фундамент турецкой школы в Шуше заложат Ильхам Алиев, Эрдоган и Бахчели

"В освобожденном от армянской оккупации городе Шуша в церемонии закладки фундамента школы, которую построит Фонд образования и культуры общества идеалистов партии Националистического движения (ПНД) Турции, планируется участие президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя ПНД Девлета Бахчели.

Как передает Report, об этом сказал советник председателя ПНД, архитектор Зия Гюнайдын.

Рассказывая о визите в Азербайджан, советник сказал, что в настоящее время в Шуше решаются инфраструктурные вопросы, строится новая дорога: "Основываясь на наши наблюдения и проведенные встречи, я могу сказать, что работы идут быстро и до весны планируется открытие этой дороги", сказал он отметив, что по завершении подготовки состоится открытие дороги, а далее с участием двух президентов и Девлет-бека планируется проведение церемонии закладки фундамента.

З.Гюнайдын сказал, что место для строительства школы еще не уточнено: "В Шуше ведутся скрупулезные кадастровые работы. Президент Ильхам Алиев отметил, что по итогам этих работ для школы выделят место в самой прекрасной части города".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev, Erdogan, Bahcheli to lay foundation of Turkish school in Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşadakı türk məktəbinin təməlini İlham Əliyev, Ərdoğan və Bağçalı birlikdə atacaq

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