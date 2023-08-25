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Фуад Гусейнов: Село Забух оснащено всей необходимой социально-технической инфраструктурой

Фуад Гусейнов: Село Забух оснащено всей необходимой социально-технической инфраструктурой Село Забух Лачинского района, куда были отправлены бывшие вынужденные переселенцы, оснащено всей социально-технической инфраструктурой.
Карабах
25 августа 2023 г. 08:00
Фуад Гусейнов: Село Забух оснащено всей необходимой социально-технической инфраструктурой

Село Забух Лачынского района, куда были отправлены бывшие вынужденные переселенцы, оснащено всей социально-технической инфраструктурой.

Как передает Report, об этом заявил журналистам зампредседателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов на церемонии проводов первых 20 семей в село Забух.

"На начальном этапе в Забух было построено 223 индивидуальных домов, соответствующие самым современным стандартам. Село оснащено всей необходимой социально-технической инфраструктурой. Есть средняя школа, детский сад, медицинский центр, построен красивый парк. При этом в жилом массиве создана высокоскоростная интернет-оптоволоконная сеть", - отметил зампред.

"Конечно, мы в первую очередь благодарны главнокомандующему Ильхаму Алиеву за то, что он подарил нам этот день. Мы в долгу перед нашими шехидами и ветеранами за славную Победу", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynov: “Zabux kəndi bütün sosial-texniki infrastrukturla təchiz edilib”

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