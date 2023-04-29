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Фуад Гусейналиев: Армения так и не смогла стать полностью независимой и обзавестись своим голосом

Фуад Гусейналиев: Армения так и не смогла стать полностью независимой и обзавестись своим голосом За 30 лет независимости всех постсоветских стран Армения так и не смогла заполучить свой голос на международной арене.
Карабах
29 апреля 2023 г. 17:40
Фуад Гусейналиев: Армения так и не смогла стать полностью независимой и обзавестись своим голосом

За 30 лет постсоветского периода Армения так и не смогла стать полностью независимой и обзавестись собственным голосом в отношениях со своими же партнерами.

Об этом заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в интервью Baku.tv.

Ф.Гусейналиев отметил, что в правительстве Армении все еще не определено четкое направление внешнеполитической линии. Помимо этого, Армения давно ищет возможность смены покровительства России на другую страну, теперь она видит своего спасителя во Франции.

Об этом говорит и развертывание гражданской миссии ЕС на территории Армении, и учреждение военной миссии Франции при посольстве в Ереване, считает директор Report, отмечая, что есть вероятность, что в итоге все это может привести к выводу из Армении военной базы РФ в Гюмри.

Однако, последствия этого будут болезненным для самой же Армении, ведь помимо всего прочего, России имеет значительные инвестиции в этой стране.

Есть надежда, что новое командование миротворческого контингента РФ, временно размещенного в Азербайджане, не повторит ошибки Андрея Волкова: разоружит незаконные вооруженные формирования в Карабахе, а также будет беспристрастно и честно выполнять обязанности, возложенные на него в соответствии с трехсторонним заявлением от ноября 2020 года.

"Волков своей деятельностью в качестве руководителя миротворческих сил РФ полностью себя дискредитировал поддержкой сепаратистских устремлений", - отметил Гусейналиев.

Говоря об установлении КПП на Лачынской дороге, директор информагентства отметил, что это суверенная территория Азербайджана, что значит, что все грузы и перемещение через границу на этой территории должны контролироваться пограничниками.

"Вопрос создания КПП давно назрел, потому что неоднократно имело место использование Лачынской дороги для перевозки оружия, мин и прочих незаконных грузов. За день до установки КПП, автомобиль вооруженных сил Азербайджана подорвался на мине, установленной армянскими сепаратистами. К счастью, обошлось без жертв, но военнослужащие получили ранения. Это, наверное, стало последней каплей", - сказал он, напомнив, что после начала акции экоактивистов Азербайджана, армянские сепаратисты предприняли попытки перевозить оружие обходными путями.

Он напомнил, что Азербайджан, в лице президента страны, неоднократно заявлял о возможности для армянского населения Карабаха получить право мирно проживать на территории Азербайджана, получив гражданство. Однако, если они с этим условием не согласны, - могут уехать.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: “Ermənistan hələ də tam müstəqil dövlətə və söz sahibinə çevrilə bilməyib”
Версия на английском языке Fuad Huseynaliyev: Armenia never managed to become fully independent and have its say

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