Фуад Гусейналиев: Антитеррористические мероприятия в Карабахе нацелены на разоружение армянских бандформирований

Сепаратисты, проживающие в Карабахском регионе, вынудили Азербайджан начать локальные антитеррористические мероприятия.

Сепаратисты, проживающие в Карабахском регионе, вынудили Азербайджан начать локальные антитеррористические мероприятия.

Как передает Report, об этом в эфире украинского телеканала "1+1" заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

Гусейналиев напомнил, что после Второй Карабахской войны Азербайджан дал армянскому населению Карабаха время для интеграции в азербайджанское общество. Однако они не воспользовались предоставленной им возможностью, сказал он.

По словам Гусейналиева, армянские военные не разоружились и не были выведены с территории Азербайджана: "Периодически происходили обстрелы позиций азербайджанской армии".

Директор информагентства подчеркнул, что локальные антитеррористические мероприятия в Карабахском регионе преследуют цель разоружить армянские бандформирования.

"Сейчас мероприятия проводятся очень точечно. Цель – разоружение бандформирований", - сказал он, добавив, что армяне, проживающие в Карабахе, должны принять азербайджанскую конституцию.