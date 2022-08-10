Фуад Ахундов пригласил армянских ученых в Агдам посмотреть "развалины Тигранакерта"

Политолог Фуад Ахундов пригласил армянского историка, доктора наук Степана Степанянца приехать в Агдам и осмотреть крепость Шахбулаг, чтобы наконец положить конец историческим фальсификациям вокруг мифического "Тигранокерта".

Политолог Фуад Ахундов пригласил армянского историка, доктора наук Степана Степанянца приехать в Агдам и осмотреть крепость Шахбулаг, чтобы наконец положить конец историческим фальсификациям вокруг мифического "Тигранокерта".

"Армянский историк, доктор наук Степан Степанянц в очередной раз решил "обосновать" мнимые "права" Армении на Карабах, заявив, что, дескать, в Карабахе есть "Тигранакерт", а вот "Алиевабада", дескать, нет. За что удостоился ироничного ответа от армянского же историка Филиппа Экозьянца, что "Кочарянкерта" или "Саргсянкерта" в Карабахе тоже нет.

Напомним: за "Тигранакерт" выдавалась крепость Шахбулаг в Агдамском районе Азербайджана и расположенное рядом с ней городище. Крепость была построена в XVII веке и никоим образом считаться "античной" не может, за остатки древней армянской церкви выдавалась слегка переделенная мусульманская баня, за "античное армянское городище" тоже пытались выдать исторические следы куда более поздних и сугубо мусульманских построек", - сказал Ф.Ахундов агентству Report, проанализировав "аргументы" армянского ученого.

"Прежде всего, если проанализировать армянские же источники, то становится понятным: то, что раскопали на берегу реки Хачинчай — это уже четвертый по счету "Тигранакерт", обнаруженный на территории Малой Азии и Южного Кавказа. Каждый из этих городов, по логике вещей, был столицей Великой Армении. Но как могло получиться, что Тигран, пусть даже Великий, за время своего царствования построил аж четыре города? Построить город — это задача огромного масштаба, которая требует от страны больших сил, ресурсов и затрат. Достаточно вспомнить Петра Первого и строительство Санкт-Петербурга. И что же, царь Тигран, чья держава далеко не петровских масштабов, построил аж четыре "Тигранакерта"? И при этом сведения о них содержатся исключительно в армянских источниках?", - отметил он.

Политолог также задается вопросом, почему сведения о разных "Тигранакертах" появляются из ниоткуда как раз в то время, когда территории, где они "обнаруживаются", оказываются в центре политических бурь.

"Тигранакерт" на месте нынешнего Диярбакыра обнаружили, к примеру, накануне Первой Мировой войны и планов "сколотить" "Западную Армению" на территории шести вилайетов турецкой Восточной Анатолии. "Тигранакерт" в оккупированном азербайджанском Агдаме как по мановению волшебной палочки обнаружился в тот момент, когда от Армении на уровне резолюций СБ ООН потребовали вывести оттуда свои войска. Это такое случайное совпадение?", - вопрошает Ф.Ахундов.

Он отмечает, что армянские источники нашли даже хачкары в "античном городище" в Агдаме, тогда как эти камни-кресты относятся к христианской эпохе.

"Еще одна неясность. Армянские историки, которых Филипп Экозьянц называет "вардапетами", доказывают, будто бы откопали в Агдаме "античное городище". Именно эту версию со ссылкой на армянские источники излагает, в частности, РБК. Но при этом в этом "античном городище" обнаружили хачкар. А как это понимать? Хачкары, даже по армянской версии, - камни-кресты, они относятся уже к христианской традиции и не могли появиться раньше III века нашей эры. Так откуда же хачкар в "античном городище"? Наконец, где достоверные сведения о «Тигранакерте» на территории Карабахского ханства в неармянских первоисточниках? Простите, но современные видеоблоги или размещенные в соцсетях «Карты Великой Армении», где обнаруживается построенное в пятидесятые годы ХХ века Мингечаурское водохранилище, принять за доказательство не получится", - подчеркнул Ахундов.

"Мы прекрасно понимаем, что заочная видеодискуссия в YouTube — не самый лучший способ. Поэтому мы официально приглашаем господина Степанянца и его коллег посетит Агдамский район Азербайджана и крепость Шахбулаг, которую в армянской научной среде называют "Тигранакерт", расположенное рядом городище и т.д. Разумеется, азербайджанская сторона берет на себя решение всех финансовых вопросов, организации поездки и обеспечения безопасности, включая разминирование", - сказал политолог.

Он подчеркнул, что в мире есть общепринятые способы датировки исторических построек, где учитываются технологии строительства, обработка камня, раствор, которым камни скрепляют, технологии каменной кладки и т.д.

"Есть, наконец, "национальные особенности" архитектуры, которые позволяют достаточно точно ответить на вопрос, построена ли та или иная крепость мамлюками, сельджуками, крестоносцами или еще кем-нибудь. Мы уверены, что Степан Степанянц, доктор исторических наук, знает эти, безусловно, азбучные истины. И не попытается заниматься мистификацией, как это проделывают с туристами в столице Армении, показывая им новодел ХХ века под видом «крепости Эребуни", - сказал Ф.Ахундов.

"А о том, какой тяжелой может оказаться цена «фейков» с подтекстом в виде притязаний на чужие земли, в Армении должны знать. Аудитория обеих стран прекрасно помнит, как в тяжелые, безо всякой иронии, для Армении дни после разгрома в 44-дневной войне в ереванском аэропорту избили пресс-секретаря минобороны Армении Арцруна Ованнисяна — за все его "мы сломали хребет азербайджанской армии", "я сейчас в Гадруте, и здесь нет ни одного азербайджанца" и т.д. Но, как нам представляется, лучше не "запудривать мозги" своим гражданам опасными "фейками", а то кто-то опять получит полной за их последствия", - напомнил политолог.

"И самое главное, мы считаем своим долгом напомнить господину Степанянцу, что никакие, даже безупречно доказанные, исторические факты не могут быть основанием для силовой перекройки международно-признанных границ. Доказательств на карте мира предостаточно - от основанного еще римлянами Кельна, который входит в состав Германии, а не Италии, и до Испании, где сохранилось множество следов Кордовского халифата. И это не считая Эльзаса и Лотарингии, Южного Тироля и еще множества территорий, которые за последние века не раз переходили из рук в руки.

А считать историю о "Тигранакерте", вдруг "раскопанном" во всех смыслах в Агдамском районе Азербайджана, не то что безупречно доказанным, а вообще хоть сколько-нибудь внятным историческим фактом не получается. Я сам хорошо помню как один армянский профессор в интервью армянскому журналисту удивлялся: с чего взяли, что это именно Тигранакерт, ведь никаких доказательств предъявлено не было? Одним словом, господин Степанянц, я приглашаю вас и ваших коллег армянских ученых приехать и посмотреть на эти, так называемые, развалины Тигранакерта, а затем ответить на один простой вопрос: можно ли отнести эти развалины к постройкам античных времен. Уверен, что несмотря на давление, которые испытывает в Армении любой мало-мальски объективный ученый, вы не побоитесь признать факт, как бы он не противоречил принятым в Армении постулатам", - заключил политолог.