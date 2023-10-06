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Фуад Ахундов: Позиция Азербайджана по Карабаху соответствует нормам международного права

Фуад Ахундов: Позиция Азербайджана по Карабаху соответствует нормам международного права Позиция Азербайджана по Карабаху соответствует нормам международного права.
Карабах
6 октября 2023 г. 18:44
Фуад Ахундов: Позиция Азербайджана по Карабаху соответствует нормам международного права

Позиция Азербайджана по Карабаху соответствует нормам международного права.

Как передает Report, об этом заявил известный азербайджанский исследователь Фуад Ахундов в новом выпуске программы "Поговорим?" с известным журналистом Гамидом Гамидовым.

"Конфликт по Карабаху – являлся конфликтом двух принципов. Одно – «сила права», другое «право силы». Все эти 30 лет мы радовались за силу международного права, по которому международно-признанные границы не должны меняться, должен соблюдаться суверенитет, но реализовать это право мы не могли, потому что на другая сторона пользовалась правом силы", - сказал Ахундов.

По словам исследователя, мы [Азербайджан] смог изменить ситуацию в регионе, объединив силу права с правом силы: "И сейчас никто не может говорить с Азербайджаном в повелительном тоне".

Ахундов также рассказал про союзников Азербайджана и Армении в карабахском вопросе: "Армянское общество не столько стремится иметь союзника, сколько хозяина. И на данный момент они пытаются сменить этого хозяина".

Для Азербайджана в этом вопросе было важно обрести союзников, ими стали Турция, Израиль, Пакистан.

В ходе интервью Ф.Ахундов также рассказал про эмиграцию в Канаду, иерархию восточного общества, культурное наследие Карабаха, армянское массовое сознание и др.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Axundov: “Azərbaycanın Qarabağla bağlı mövqeyi beynəlxalq hüquq normalarına uyğundur”

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