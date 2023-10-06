Фуад Ахундов: Позиция Азербайджана по Карабаху соответствует нормам международного права

Позиция Азербайджана по Карабаху соответствует нормам международного права.

Позиция Азербайджана по Карабаху соответствует нормам международного права.

Как передает Report, об этом заявил известный азербайджанский исследователь Фуад Ахундов в новом выпуске программы "Поговорим?" с известным журналистом Гамидом Гамидовым.

"Конфликт по Карабаху – являлся конфликтом двух принципов. Одно – «сила права», другое «право силы». Все эти 30 лет мы радовались за силу международного права, по которому международно-признанные границы не должны меняться, должен соблюдаться суверенитет, но реализовать это право мы не могли, потому что на другая сторона пользовалась правом силы", - сказал Ахундов.

По словам исследователя, мы [Азербайджан] смог изменить ситуацию в регионе, объединив силу права с правом силы: "И сейчас никто не может говорить с Азербайджаном в повелительном тоне".

Ахундов также рассказал про союзников Азербайджана и Армении в карабахском вопросе: "Армянское общество не столько стремится иметь союзника, сколько хозяина. И на данный момент они пытаются сменить этого хозяина".

Для Азербайджана в этом вопросе было важно обрести союзников, ими стали Турция, Израиль, Пакистан.

В ходе интервью Ф.Ахундов также рассказал про эмиграцию в Канаду, иерархию восточного общества, культурное наследие Карабаха, армянское массовое сознание и др.