Фуад Ахундов: Позиция Азербайджана по Карабаху соответствует нормам международного права

Позиция Азербайджана по Карабаху соответствует нормам международного права.
Как передает Report, об этом заявил известный азербайджанский исследователь Фуад Ахундов в новом выпуске программы "Поговорим?" с известным журналистом Гамидом Гамидовым.
"Конфликт по Карабаху – являлся конфликтом двух принципов. Одно – «сила права», другое «право силы». Все эти 30 лет мы радовались за силу международного права, по которому международно-признанные границы не должны меняться, должен соблюдаться суверенитет, но реализовать это право мы не могли, потому что на другая сторона пользовалась правом силы", - сказал Ахундов.
По словам исследователя, мы [Азербайджан] смог изменить ситуацию в регионе, объединив силу права с правом силы: "И сейчас никто не может говорить с Азербайджаном в повелительном тоне".
Ахундов также рассказал про союзников Азербайджана и Армении в карабахском вопросе: "Армянское общество не столько стремится иметь союзника, сколько хозяина. И на данный момент они пытаются сменить этого хозяина".
Для Азербайджана в этом вопросе было важно обрести союзников, ими стали Турция, Израиль, Пакистан.
В ходе интервью Ф.Ахундов также рассказал про эмиграцию в Канаду, иерархию восточного общества, культурное наследие Карабаха, армянское массовое сознание и др.