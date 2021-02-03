Фуад Ахундов: Нужно понимать, что присутствие миротворцев - это временная мера

"Азербайджанцы и армяне веками жили, живут и будут жить вместе"

"В Агдаме, захваченном Арменией, было разрушено все, включая театр, уникальный Музей хлеба, дома, школы, больницы…Оставили только мечеть - ее высокие минареты служили ориентиром для артиллеристов и летчиков. Но в здании мечети держали коров и свиней".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье заведующего сектором иностранных медиа администрации президента Азербайджана Фуада Ахундова, опубликованной в "Комсомольской правде".

"В Шуше уничтожены мавзолей Вагифа, великого поэта и визиря Карабахского хана, который вел переговоры с посланцем Екатерины II. Но, несмотря на все это, в Азербайджане не сомневаются: миру между нашими народами нет альтернативы. Нам всем - и азербайджанцам, и армянам, и представителям «третьих стран» - давно пора понять, какое преступление совершают перед своими народами пропагандисты ненависти и нетерпимости", - пишет Ф. Ахундов.

Он также отметил, что необходимо внести ясность в вопросы географии.

"Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия "Шуши" - этот город называется Шуша и никак иначе. Название "Шуши" было искусственно придумано уже после его оккупации Арменией - точно так же, как Физули превратили в "Варанду", Лачин - в "Бердзор", село Забух - в "Агавно" и т. д. И уж точно требует уточнения отрывок, согласно которому "очередным неприятным последствием войны стала… Сюникская область Армении! В то время как глава республики Никол Пашинян заявляет, что они "не отступили ни на миллиметр от международно признанных границ Армении», в нескольких селах области появились азербайджанцы, которые, ссылаясь на данные GPS, уверяют, что это их территория". Вынуждены напомнить: да, сегодня в этом регионе идет процесс уточнения границ. И делается он на основе старых советских карт и показаний GPS. Более того, "модераторами" процесса были и остаются представители России. Другое дело, что и здесь есть малоприятная специфика. Еще в 1992 - 1993 годах районы Азербайджана, примыкающие к этой самой Сюникской области, были оккупированы Арменией. Границу де-факто отодвинули более чем на сотню километров вглубь Азербайджана. Сами же собеседники А. Овчинникова признаются, что заселялись в "чужие дома", откуда были изгнаны азербайджанцы. На чужой территории строили дома, проводили дороги, разбивали огороды и не задумывались, кому это принадлежит по закону. А теперь, когда эти земли освобождены военно-политическим путем, настало время определять границу. Да, это неприятно и тяжело. Но другого выхода, кроме восстановления международно признанных границ, у наших стран просто нет. Мы все по обе стороны этой границы должны понимать: присутствие миротворцев - это по определению временная мера. Нам нужно научиться жить рядом и не видеть друг в друге врага. И самое главное - отказаться от провокационной риторики и сделать ее созидательной".

Ф. Ахундов также подчеркнул, что азербайджанцы и армяне веками жили вместе и будут продолжать совместно проживать не только в Армении и Азербайджане, но и в других соседних странах - Грузии, России, Иране, Турции и др.: "Те, кто говорит об их несовместимости, в упор не замечают, например, миллионов совместных браков, которые продолжают заключаться и сегодня".