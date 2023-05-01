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Французское издание : Несмотря на сепаратистские настроения армян, Карабах - часть Азербайджана

Французское издание : Несмотря на сепаратистские настроения армян, Карабах - часть Азербайджана С точки зрения международного права Карабах является частью Азербайджана, несмотря на сепаратистскую волю армянского населения, проживающего в нем.
Карабах
1 мая 2023 г. 15:16
Французское издание : Несмотря на сепаратистские настроения армян, Карабах - часть Азербайджана

С точки зрения международного права Карабах является частью Азербайджана, несмотря на сепаратистские настроения армянского населения, проживающего в этом регионе.

Как передает Report, об этом говорится в статье французского издания L’Opinion.

В ней отмечается, что после Второй карабахской войны в непризнанной международным сообществом "республике" остались жить, по данным армянской стороны, 120 тыс. человек, хотя, по оценке официального Баку, жителей региона вдвое меньше. Кроме того, здесь все еще остается военный контингент Армении численностью не менее 10 тыс. человек, что нарушает условия трехстороннего соглашения от ноября 2020 года.

Франция и Европейский Союз во главе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, согласно статье, надеются выступить посредниками в нормализации отношений Азербайджана и Армении. Однако, с точки зрения Баку, Франция слишком благосклонна к Армении, чтобы быть заслуживающим доверия "честным брокером".

Помимо этого, на границе с Азербайджаном в Армении была развернута миссия ЕС, которую в ходе своего регионального визита посетила министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна. Баку обвиняет Армению в том, что она использует миссию "в качестве щита для вторжения на свою территорию".

В целом автор видит в заявлении Колонны в ходе визита в регион о необходимости обеспечения прав армян в Карабахе признание суверенитета Азербайджана над этой территорией. Кроме того, для Баку открытие коммуникаций по договоренности от 2020 года означает создание Зангезурского коридора для сухопутного соединения с его Нахчыванской автономией.

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Версия на английском языке French newspaper: Karabakh - part of Azerbaijan despite separatist sentiments of Armenians
Версия на азербайджанском языке Fransa nəşri: “Ermənilərin separatçı əhvali-ruhiyyəsinə baxmayaraq, Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir”

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