О нас

Французский политолог: Международные организации должны осудить устанавливающих мины

Французский политолог: Международные организации должны осудить устанавливающих мины Те, кто устанавливают мины, в результате которых погибает и получает увечья гражданское население, должны быть осуждены со стороны международных организаций.
Карабах
3 апреля 2023 г. 19:10
Французский политолог: Международные организации должны осудить устанавливающих мины

Те, кто устанавливают мины, в результате которых погибает и получает увечья гражданское население, должны быть осуждены со стороны международных организаций.

Об этом Report заявил директор Международного совета по дипломатии и диалогу, французский политолог Эрик Гозлан.

По его словам, мины – самое грязное оружие из всех существующих.

"К сожалению, все чаще мы наблюдаем в конфликтах такое явление, как установка мин, жертвами которого становятся гражданские лица. Для решения минной проблемы, для разминирования необходима международная солидарность", - сказал он.

По мнению Гозлана, страны должны забыть о природе конфликта, потому что в дальнейшем главными жертвами конфликтов и войн становятся невинные люди, дети, не несущие ответственности за их возникновение.

"Я думаю, что переговоры для обмена минными картами – первое, что должны делать страны после прекращения огня и завершения конфликта", - заключил политолог.

Напомним, что 4 апреля отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Согласно информации министерства иностранных дел Азербайджана, с даты завершения войны 2020 года на минах подорвались 288 азербайджанцев, 50 из них погибли.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 92 автомобиля миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 92 автомобиля миротворцев
3 апреля 2023 г. 17:16
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Президент: Цель Армении - достичь мира и подписать договор с Азербайджаном
Президент: Цель Армении - достичь мира и подписать договор с Азербайджаном
3 апреля 2023 г. 16:21
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 82 автомобиля миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 82 автомобиля миротворцев
3 апреля 2023 г. 15:26
Эксперт: Своим бездействием мир потворствует гибели азербайджанцев при подрыве на минах
Эксперт: Своим бездействием мир потворствует гибели азербайджанцев при подрыве на минах
3 апреля 2023 г. 12:35
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 113 дней, требования остаются неизменными
ФотоЭкоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 113 дней, требования остаются неизменными
3 апреля 2023 г. 08:09
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
2 апреля 2023 г. 15:12
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей РМК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей РМК
2 апреля 2023 г. 14:44
Представители зарубежных СМИ засвидетельствовали, что дорога Ханкенди-Лачын открыта для гуманитарных целей
ФотоПредставители зарубежных СМИ засвидетельствовали, что дорога Ханкенди-Лачын открыта для гуманитарных целей
2 апреля 2023 г. 13:24
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 112 дней, требования остаются неизменными
ФотоЭкоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 112 дней, требования остаются неизменными
2 апреля 2023 г. 08:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi