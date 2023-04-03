Французский политолог: Международные организации должны осудить устанавливающих мины

Те, кто устанавливают мины, в результате которых погибает и получает увечья гражданское население, должны быть осуждены со стороны международных организаций.

Те, кто устанавливают мины, в результате которых погибает и получает увечья гражданское население, должны быть осуждены со стороны международных организаций.

Об этом Report заявил директор Международного совета по дипломатии и диалогу, французский политолог Эрик Гозлан.

По его словам, мины – самое грязное оружие из всех существующих.

"К сожалению, все чаще мы наблюдаем в конфликтах такое явление, как установка мин, жертвами которого становятся гражданские лица. Для решения минной проблемы, для разминирования необходима международная солидарность", - сказал он.

По мнению Гозлана, страны должны забыть о природе конфликта, потому что в дальнейшем главными жертвами конфликтов и войн становятся невинные люди, дети, не несущие ответственности за их возникновение.

"Я думаю, что переговоры для обмена минными картами – первое, что должны делать страны после прекращения огня и завершения конфликта", - заключил политолог.

Напомним, что 4 апреля отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Согласно информации министерства иностранных дел Азербайджана, с даты завершения войны 2020 года на минах подорвались 288 азербайджанцев, 50 из них погибли.