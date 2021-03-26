Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей

10:15 "Отказавшись предоставлять карты минных полей, Армения наносит ущерб собственным интересам".

"Отказавшись предоставлять карты минных полей, Армения наносит ущерб собственным интересам".

Об этом французскому бюро Report заявил французский историк, политолог Максим Гауин (Maxime Gauin).

По его словам, Армения отказалась ратифицировать Конвенции о минах, а также о ряде других видов оружия, чтобы иметь возможность использовать их против Азербайджана:

"Угроза жизни азербайджанцев никогда не пугала правительство Армении с 1991 года. Армения отказалась подписывать конвенции не только о минах, но даже о запрете применения другого оружия. Причиной тому стало использование этого оружия против Азербайджана. Общая позиция Армении в данном вопросе всегда заключалась в этом".

Политолог отметил, что Армения наносит ущерб своим интересам, отказавшись назвать местонахождение мин:

"После того, как Армения проиграла войну Азербайджану, Никол Пашинян наконец-то начал понимать реальность. Но, к сожалению, ряд представителей правительства и оппозиции Армении до сих пор не осознали реальность. Преднамеренное использование запрещенных методов, таких как мины, против гражданского населения противоречит международному праву. Однако интересам Армении противоречит отказ от предоставления карт минных полей соседу, который в рамках законов международного права освободил свои земли мощью армии, обладающей большим военно-техническим преимуществом. Таким образом, Армения откладывает перспективы налаживания отношений с Турцией и Азербайджаном. Эти отношения, в свою очередь, имеют большое значение для спасения самой Армении"