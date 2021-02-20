Французский писатель: Убийство армянами мирных жителей противоречит законам войны

Я презираю государства, которые хотят захватить чужие земли

"В моей книге об ужасах Ходжалинской трагедии повествуется из уст маленькой девочки, ставшей свидетелем этих ужасных событий".

Об этом французскому бюро Report заявил французский писатель, автор книги, посвященной Первой Карабахской войне, Жерар Кардон (Gerard Cardonne).

По словам Ж.Кардона, убийство армянскими военными азербайджанских женщин и детей противоречит всем законам войны: "Я сам бывший офицер и знаю, что всякое случается на войне, без жертв не бывает. Но даже на войне запрещено поднимать руки на женщин и детей. Ходжалинская трагедия вписана черными буквами в историю. Это кровавое событие произошло из-за того, что одно государство, воспользовавшись распадом Советского Союза, попыталось захватить, отобрать как можно больше земель у другого государства. Но границы известны, Нагорный Карабах был и остается территорией Азербайджана".

Французский писатель решительно осудил оккупационную политику Армении: "Я презираю государства, которые хотят захватить чужие земли. В прошлом было много таких случаев, но сегодня этому нужно положить конец, поскольку в противном случае войны на земле не прекратятся".

Жерар Кардон

Ж.Кардон также рассказал о том, как у него родилась идея написать книгу о Ходжалинском геноциде: "Я пишу только об увиденном мной, услышанном, пережитом. Находясь в Азербайджане, я однажды побывал в Физули и узнал о судьбе маленькой Захры, погибшей от армянской пули. Когда я возлагал цветы на ее могилу, я содрогнулся от мысли, что это ужасно, ненормально, что такого не должно быть. Я встречался с жителями Ходжалы, пережившими весь ужас произошедшей там кровавой, бесчеловечной трагедии. Многие из моих собеседников тогда были детьми и это навсегда запечатлелось в их памяти. Так, героем моей книги стала маленькая Фидан. И в книге о кровавых событиях Ходжалинской трагедии повествуется из ее уст".

Ж.Кардон - офицер французского ордена "Почетного легиона" и командир ордена "Лафайет". В 2010 году ему было присвоено звание офицера ордена "Рыцарь искусств и литературы". Его произведения переведены на немецкий, английский, дари и другие языки.