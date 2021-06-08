О нас
Report Georgia
Аудио новости

Реза Дегати: Не выдавая карт минных полей, правительство Армении становится виновным в смертях сотен людей

Реза Дегати: Не выдавая карт минных полей, правительство Армении становится виновным в смертях сотен людей Французский фотожурналист Реза Дегати побывал в Кельбаджаре на месте, где подорвалась мина, унесшая жизни трех человек
Карабах
8 июня 2021 г. 11:26
Реза Дегати: Не выдавая карт минных полей, правительство Армении становится виновным в смертях сотен людей
Реза Дегати
0 : 00
0 : 00

Известный фотожурналист Реза Дегати побывал в Кельбаджаре на месте, где подорвалась мина, унесшая жизни трех человек. Как сообщает Report, cвоими впечатлениями от увиденного он поделился в "Instagram".

Фотограф опубликовал видео на фоне поврежденного "КамАЗ"а. За час видео посмотрело более тринадцати тысяч человек.

"Два азербайджанских журналиста погибли здесь, попав на одну из миллионов мин, заложенных в Карабахе армянами. После военного поражения они заложили еще тысячи наземных мин и мин-ловушек перед тем, как покинуть регион. Вопреки всем международным договорам и Женевской Конвенции, армянское правительство отказывается выдавать карты минных полей, тем самым становясь виновным в смертях и увечьях сотен людей, в особенности гражданских лиц и в замедлении процесса восстановления региона и возвращения вынужденных переселенцев", - отметил фотограф.

4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Чичек Мамедова

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Reza Deqati Kəlbəcərə gedib, jurnalistlərin şəhid olduğu ərazidən görüntülər paylaşıb - VİDEO
Версия на английском языке ВидеоReza Deghati: Refusing to give landmines map, Armenian government causes hundreds of new deaths

Экслюзивные новости

Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
7 июня 2021 г. 09:52
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
3 июня 2021 г. 11:45
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 15:38
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi