Реза Дегати: Не выдавая карт минных полей, правительство Армении становится виновным в смертях сотен людей

Французский фотожурналист Реза Дегати побывал в Кельбаджаре на месте, где подорвалась мина, унесшая жизни трех человек

Известный фотожурналист Реза Дегати побывал в Кельбаджаре на месте, где подорвалась мина, унесшая жизни трех человек. Как сообщает Report, cвоими впечатлениями от увиденного он поделился в "Instagram".

Фотограф опубликовал видео на фоне поврежденного "КамАЗ"а. За час видео посмотрело более тринадцати тысяч человек.

"Два азербайджанских журналиста погибли здесь, попав на одну из миллионов мин, заложенных в Карабахе армянами. После военного поражения они заложили еще тысячи наземных мин и мин-ловушек перед тем, как покинуть регион. Вопреки всем международным договорам и Женевской Конвенции, армянское правительство отказывается выдавать карты минных полей, тем самым становясь виновным в смертях и увечьях сотен людей, в особенности гражданских лиц и в замедлении процесса восстановления региона и возвращения вынужденных переселенцев", - отметил фотограф.

4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Чичек Мамедова