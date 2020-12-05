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Депутат: Подобное лицемерие негативно сказывается на французско-азербайджанских отношениях

Депутат: Подобное лицемерие негативно сказывается на французско-азербайджанских отношениях "Я находился в Национальной ассамблее во время дебатов"
Карабах
5 декабря 2020 г. 10:23
Депутат: Подобное лицемерие негативно сказывается на французско-азербайджанских отношениях

"Я находился в Национальной ассамблее во время дебатов. Три депутата проголосовали против предложенной резолюции. В зале присутствовало 200 человек. Половина депутатов отсутствовала. Слово для выступления было предоставлено депутатам, проголосовавшим за принятие резолюции, что явилось нарушением свободы слова".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Национальной ассамблеи Франции, вице-президент межпарламентской группы дружбы Франция-Азербайджан Жером Ламбер, комментируя обсуждение проекта резолюции "О защите армянского народа и христианских общин в Европе и на Востоке".

По словам Ж.Ламбера, в ходе дебатов были созданы условия для выступления только проармянских депутатов: "Остальные депутаты были намеренно отстранены от заседания. Из 577 депутатов Национальной ассамблеи только 188 проголосовали за резолюцию. Все они являются выразителями желаний избирателей армянского происхождения. Мы решительно осуждаем подобные политические игры в Национальной ассамблее. Подобное лицемерие негативно сказывается на отношениях между Францией и Азербайджаном. Мы сожалеем об этом".

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Версия на азербайджанском языке Fransalı deputat: "Belə riyakarlıq Fransa-Azərbaycan münasibətlərinə mənfi təsir göstərir"

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