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Французская газета Le Monde опубликовала статью об итогах Карабахской войны

Французская газета Le Monde опубликовала статью об итогах Карабахской войны "Азербайджан объявил Шушу культурной столицей, создал фонд для проведения восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях, в этот город начали совершаться визиты, цель – превратить Шушу в туристический центр".
Карабах
27 сентября 2021 г. 14:38
Французская газета Le Monde опубликовала статью об итогах Карабахской войны
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"Азербайджан объявил Шушу культурной столицей, создал фонд для проведения восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях, в этот город начали совершаться визиты, цель – превратить Шушу в туристический центр".

Как передает Report, об этом говорится в статье французской газеты Le Monde, опубликованной спустя год после начала Второй Карабахской войны.

По словам автора статьи, позиция премьер-министра Армении Никола Пашиняна по отношению к Азербайджану и России слабая: "В стране выросло число безработных".

Он отмечает, что большинство из 30 тыс. армян, проживавших в освобожденных от оккупации районах Азербайджана, занимались сельским хозяйством. По мнению автора, основная проблема армян связана с безопасностью.

Автор побеседовал с Ашотом Арутюняном, который сообщил, что проживал вместе с семьей в оккупированной Арменией Шуше и все еще считается по документам "директором" местного музея истории. Он рассказал, что сейчас проживает в Ереване в маленькой квартире. По его словам, в настоящее время у них имеются многочисленные социальные проблемы: "Квартира, безработица, контрольно-пропускные пункты, постоянная неуверенность…"

В статье подчеркивается, что повседневная жизнь армян, вернувшихся после войны против Азербайджана, начавшейся год назад, резко изменилась и весьма плачевна.

Автор утверждает, что Ашот Арутюнян принял их в маленькой квартире с облупленными стенами в пригороде Еревана: "Здешняя мебель не принадлежит ему".

В статье отмечается, что перебравшиеся из Карабаха в Армению армяне чувствуют себя там как чужаки: "Назад пути нет. Шуша перешла под контроль Азербайджана в результате начавшейся 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе войны, унесшей более 6 000 жизней с обеих сторон и завершившейся проигрышем Армении".

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Версия на английском языке French "Le Monde" newspaper writes about results of second Karabakh War
Версия на азербайджанском языке Fransanın "Le Monde" qəzeti Qarabağ müharibəsinin nəticəsindən yazıb

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