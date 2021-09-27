Французская газета Le Monde опубликовала статью об итогах Карабахской войны

"Азербайджан объявил Шушу культурной столицей, создал фонд для проведения восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях, в этот город начали совершаться визиты, цель – превратить Шушу в туристический центр".

"Азербайджан объявил Шушу культурной столицей, создал фонд для проведения восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях, в этот город начали совершаться визиты, цель – превратить Шушу в туристический центр".

Как передает Report, об этом говорится в статье французской газеты Le Monde, опубликованной спустя год после начала Второй Карабахской войны.

По словам автора статьи, позиция премьер-министра Армении Никола Пашиняна по отношению к Азербайджану и России слабая: "В стране выросло число безработных".

Он отмечает, что большинство из 30 тыс. армян, проживавших в освобожденных от оккупации районах Азербайджана, занимались сельским хозяйством. По мнению автора, основная проблема армян связана с безопасностью.

Автор побеседовал с Ашотом Арутюняном, который сообщил, что проживал вместе с семьей в оккупированной Арменией Шуше и все еще считается по документам "директором" местного музея истории. Он рассказал, что сейчас проживает в Ереване в маленькой квартире. По его словам, в настоящее время у них имеются многочисленные социальные проблемы: "Квартира, безработица, контрольно-пропускные пункты, постоянная неуверенность…"

В статье подчеркивается, что повседневная жизнь армян, вернувшихся после войны против Азербайджана, начавшейся год назад, резко изменилась и весьма плачевна.

Автор утверждает, что Ашот Арутюнян принял их в маленькой квартире с облупленными стенами в пригороде Еревана: "Здешняя мебель не принадлежит ему".

В статье отмечается, что перебравшиеся из Карабаха в Армению армяне чувствуют себя там как чужаки: "Назад пути нет. Шуша перешла под контроль Азербайджана в результате начавшейся 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе войны, унесшей более 6 000 жизней с обеих сторон и завершившейся проигрышем Армении".