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Франция поставила ANAMA более 300 наборов инструментов для разминирования

Франция поставила ANAMA более 300 наборов инструментов для разминирования На прошлой неделе Франция поставила более 300 наборов инструментов для разминирования Агентству Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).
Карабах
8 сентября 2022 г. 12:53
Франция поставила ANAMA более 300 наборов инструментов для разминирования

Франция поставила более 300 наборов инструментов для разминирования Агентству Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Как сообщает Report, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал в своем Twitter.

"На прошлой неделе Франция поставила более 300 высококачественных наборов инструментов для разминирования, которые помогут ANAMA ускорить работу по гуманитарному разминированию", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке France sends high-quality demining toolkits to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Fransa Azərbaycana minatəmizləmə üçün xüsusi alətlər göndərib

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