Франция поставила ANAMA более 300 наборов инструментов для разминирования

На прошлой неделе Франция поставила более 300 наборов инструментов для разминирования Агентству Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Франция поставила более 300 наборов инструментов для разминирования Агентству Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Как сообщает Report, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал в своем Twitter.

"На прошлой неделе Франция поставила более 300 высококачественных наборов инструментов для разминирования, которые помогут ANAMA ускорить работу по гуманитарному разминированию", - говорится в публикации.