Франция поставила ANAMA более 300 наборов инструментов для разминирования

Франция поставила более 300 наборов инструментов для разминирования Агентству Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Как сообщает Report, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал в своем Twitter.

"На прошлой неделе Франция поставила более 300 высококачественных наборов инструментов для разминирования, которые помогут ANAMA ускорить работу по гуманитарному разминированию", - говорится в публикации.