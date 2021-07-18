Франция собирается играть первую скрипку в переговорах по Карабаху?

Обострившаяся ситуация в рамках делимитации государственных границ между Азербайджаном и Арменией заставляет стороны конфликта активизировать свои дипломатические усилия, чтобы добиться приемлемой для себя обстановки в регионе. Пока Азербайджан старается

Обострившаяся ситуация в рамках делимитации государственных границ между Азербайджаном и Арменией заставляет стороны конфликта активизировать свои дипломатические усилия, чтобы добиться приемлемой для себя обстановки в регионе. Пока Азербайджан старается закрепиться на освобожденных им территориях, модернизирует их инфраструктуру и восстанавливает хозяйство, глава Армении, встречается с европейскими дипломатами, чтобы найти поддержку и попытаться по сути “пересмотреть” этот документ. При этом ранее он общался с главой РФ Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, встречу с президентом России В.Путиным Никол Пашинян провел на днях, обсудив в том числе обстановку в Карабахе. После встречи было заявлено, что стороны затронули вопрос реализации трехсторонних деклараций по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Напомним, в ноябре 2020 года Азербайджан в сжатые сроки в результате военного конфликта восстановил контроль над карабахскими территориями и прилегающими районами, а при участии РФ было подписано трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Согласно документу, ВС Армении покинули территорию Азербайджана, а в самом Карабахе был размещен миротворческий контингент российских войск. Документ был подписан президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Теперь, если судить по происходящим событиям, среди заключавших этот документ, есть, похоже недовольные, которые ищут новый посреднический центр.

Дипломаты Франции и Армении интенсивно общаются в Ереване, Париже и Нью-Йорке, ради того, чтобы “попытаться делигитимизировать заключенное 9 ноября 2020 года трехстороннее Заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе”.

Как пишет российское издание, Эманюэль Макрон и Никол Пашинян “рассматривают возможность принять новый план, предлагающий пересмотр предыдущей резолюции Совбеза ООН по ситуации в Карабахе”.

Стремление Парижа получить больший дипломатический вес и играть более значительную роль в ЕС отмечается давно. Еще Николя Саркози пытался играть роль миротворца и переговорщика в ходе Южноосетинского конфликта в 2008 году. Макрона считают продолжателем этой традиции и потому неудивительно, что заинтересован в альтернативных предложениях, способных укрепить позиции Парижа в Закавказье.

Как отмечает издание, “не исключено, что рассматривается возможность не просто введения французских войск на Южный Кавказ и их размещение вдоль армяно-азербайджанской границы, но и заход в Карабах”.

Сейчас порядок в регионе контролируют российские миротворческие силы, но Пашинян регулярно дает понять, что этого недостаточно, утверждая, что Азербайджан якобы готов опять начать боевые действия в Карабахе. При этом, на днях выступая в правительстве с первой после победы на выборах речью, Пашинян, как пишет “Коммерсант”, вступил в “войну слов”, “схожую с той, которая год назад переросла в настоящее столкновение”.

Отметим, что глава Европейского совета Шарль Мишель заявил в Ереване: ЕС намерен активнее участвовать в решении проблем региона, пишет Deutsche Welle. Он подтвердил готовность Брюсселя предоставить Армении финансовую помощь на сумму 2,6 млрд евро, которые должны быть направлены на развитие инфраструктуры и демократические реформы. 1 марта вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Евросоюзом и Арменией. “Эффективное выполнение соглашения принесет ощутимые результаты гражданам Армении, поспособствует укреплению демократии, политической, экономической и социальной стабильности посредством крупномасштабных реформ, а со временем окажет влияние на благосостояние и уровень жизни граждан", - сказано в заявлении МИД Армении.

Так что стремление европейской, и прежде всего французской, дипломатии застолбить за собой новую сферу влияния в Закавказье - налицо.

Между тем, активность Франции может дорого стоить России. Если в результате взаимодействия Пашиняна и Макрона под угрозой окажется трехстороннее соглашение, РФ окажется в сложном положении - главную роль в переговорном процессе будет играть уже не Москва, а значит отстаивать свои интересы в стратегически важном регионе будет сложнее, чем прежде.

Сложнее будет и удерживать руководство Армении от опрометчивых шагов, которые способны вызвать обострение конфликта.

Если Россия заинтересована в сохранении нынешней ситуации, в ЕС и в Париже, как можно предположить, предпочитают, не считаясь с возможными потерями, откатить ситуацию до уровня прошлого года, чтобы потом выступить в роли единственного медиатора конфликта.

Перспектива вынесения на обсуждение ООН французко-армянской резолюции о размещении французских военных в Армении, на границе с Азербайджаном, может оказаться вполне реальной в скором времени. Вероятнее всего, России придется воспользоваться правом вето, дабы и место союзнику показать, и свои южные рубежи от участия иностранных войск избавить. Ну а происходящие в Европе переговоры по сути можно назвать «торговлей суверенитетом». Пашинян ведет себя так, как будто в Армении готовы идти на любые жертвы, лишь бы не подписать с Азербайджаном соглашение о делимитации и демаркации границ, то есть, признать территориальную целостность друг друга.