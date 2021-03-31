FP: Армию США вдохновил опыт использования дронов во Второй Карабахской войне

Использование современного оружия меняет поле битвы будущего

"Когда Азербайджан взял первенство в небе в борьбе с Арменией из-за Нагорного Карабаха осенью прошлого года, выиграв воздушную войну с камикадзе-дронами, стратегии армии США стало ясно - так становится легче выслеживать и уничтожать вражеские войска, чем когда-либо прежде, и причем обходиться дешевле." Как передает Report, об этом говорится в статье Foreign Policy об успешном использовании беспилотников во Второй Карабахской войне.

Как утверждает издание, "с недорогими боеспособными дронами, распространяющимися на полях боев по всему миру, в недалеком будущем ничего не подозревающие солдаты могут погибнуть, просто выйдя со своих позиций на секунду."

"Вы можете увидеть видео, на которых и танки, и артиллерийские позиции, и живая сила противника поражаются БПЛА", - сказал полковник Скотт Шоу.

По его словам, после того, как прошлой осенью Азербайджан разгромил Армению, стало очевидно, что американские вооруженные силы больше не будут обладать неоспоримым превосходством в воздухе над такими соперниками, как Китай - с чем давно смирились чиновники министерства обороны, а также, что менее крупные страны могут приобрести самую современную и респектабельную военно-воздушную технику.

В статье отмечается, что американские специалисты по оборонному планированию уже движутся в этом направлении, они активно изучают использование беспилотников в войне. Марк Эспер, бывший министр обороны, стремился достичь цели по созданию военно-морского флота из 355 кораблей, вкладывая больше средств в исследования и разработку беспилотных судов. Пока неясно, как администрация Байдена подойдет к будущему размеру и составу флота, но в этом месяце ВМФ и Корпус морской пехоты выпустили дорожную карту по использованию беспилотных систем.

Между тем, по мнению автора статьи, беспилотные летательные аппараты становятся все более смертоносными. Шоу отметил, что дроны будут все больше напоминать воздушные танки - летающих бронированных зверей, способных нанести сокрушительный удар. "По мере того, как дроны становится все труднее уничтожить, а поражать живую силу противника на земле потенциально становится легче, наблюдение за полем боя также становится проще. Это означает, что армия, которая не меняла камуфляжную раскраску лица более двух десятилетий, должна найти новые способы избежать обнаружения." - заметил Шоу.