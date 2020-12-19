Фото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида

Американский журнал Time опубликовал 100 наиболее памятных фотографий уходящего года.
Как сообщает Report со ссылкой на Time, на одной из фотографий запечатлены шехид Фуад Исмаилов, погибший в результате обстрела Арменией Бардинского района Азербайджана, и его сестра. На фотографии сестра, припав к руке погибшего брата, целует ее. Автор фотоснимка - Айвор Прикетт.
Отметим, что репортаж журналистки Карлотты Галл и фотокорреспондента Айвора Прикетта с места событий в Барде был опубликован в The New York Times.
27 и 28 октября 2020 года вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу гражданские объекты в Бардинском районе Азербайджана. В результате погибли 25 мирных жителей, более 80 человек получили ранения.