Фото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида

Американский журнал Time опубликовал 100 наиболее памятных фотографий уходящего года.

Американский журнал Time опубликовал 100 наиболее памятных фотографий уходящего года.

Как сообщает Report со ссылкой на Time, на одной из фотографий запечатлены шехид Фуад Исмаилов, погибший в результате обстрела Арменией Бардинского района Азербайджана, и его сестра. На фотографии сестра, припав к руке погибшего брата, целует ее. Автор фотоснимка - Айвор Прикетт.

Отметим, что репортаж журналистки Карлотты Галл и фотокорреспондента Айвора Прикетта с места событий в Барде был опубликован в The New York Times.

27 и 28 октября 2020 года вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу гражданские объекты в Бардинском районе Азербайджана. В результате погибли 25 мирных жителей, более 80 человек получили ранения.