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Фонд YAŞAT: Еще три тяжелораненых ветерана отправлены на лечение в Турцию

Фонд YAŞAT: Еще три тяжелораненых ветерана отправлены на лечение в Турцию Еще трое тяжелораненых ветеранов Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию по линии Фонда YAŞAT.
Карабах
1 сентября 2021 г. 10:40
Фонд YAŞAT: Еще три тяжелораненых ветерана отправлены на лечение в Турцию

Еще трое тяжелораненых ветеранов Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию по линии Фонда YAŞAT.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

На лечение в Турцию направлены Сулейманлы Агиль Акиф оглу, Алиев Чингиз Ягуф оглу и Селимзаде Турал Васиф оглу.

На основании заключения приглашенных Фондом из Турции врачей, а также местных специалистов, в Турции будут продолжены необходимые обследования, лечение и реабилитация наших ветеранов.

Фонд будет держать под контролем процесс лечения ветеранов. На основании заключения медиков организация обеспечивает регулярную отправку тяжелораненых участников войны на лечение за рубеж.

На сегодняшний день по линии Фонда на лечение в Турцию направлено 126 ветеранов. Лечение 73 из них уже успешно завершено, они вернулись на родину. Фонд также обеспечил их лекарственными препаратами для продолжения лечения на ближайшие несколько месяцев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha 3 qazi “YAŞAT” Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilib

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