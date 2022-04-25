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Фонд “YAŞAT” выступил с заявлением в связи с недовольством группы ветеранов войны

Фонд “YAŞAT” выступил с заявлением в связи с недовольством группы ветеранов войны С февраля 2021 года фондом “YAŞAT” на лечение в Турцию было направлено 167 участников Второй Карабахской войны. 132 из них выздоровели и вернулись на Родину, Лечение 35 под эгидой Фонда продолжается. Об этом Report сообщили в фонде “YAŞAT”. В целом,
Карабах
25 апреля 2022 г. 15:28
Фонд “YAŞAT” выступил с заявлением в связи с недовольством группы ветеранов войны

С февраля 2021 года фондом “YAŞAT” на лечение в Турцию было направлено 167 участников Второй Карабахской войны. 132 из них выздоровели и вернулись на Родину, Лечение 35 под эгидой Фонда продолжается.

Об этом Report сообщили в фонде “YAŞAT”.

В целом, на лечение в Турции из бюджета Фонда израсходовано более 12 миллионов манатов. На лечение 35 участников Второй Карабахской войны из бюджета Фонда израсходовано более 6 миллионов манатов: "Мы направляем на лечение в Турцию в соответствии с медицинским заключением. Если проведение надлежащей операции или лечение в нашей стране невозможны, то мы прибегаем к опыту Турции. После того, как здоровье тяжелораненых выходит из критического состояния и становится стабильным, наблюдаются улучшения и подтверждается возможность продолжения их лечения в Азербайджане, их поэтапно возвращают в страну. Продолжительность лечения и реабилитационный процесс каждого раненого определяется специалистами. Поскольку их лечение проводится в индивидуальном порядке, даты возвращения определяются в соответствии с процессом лечения".

"Ветеранов в ходе лечения сопровождает один член семьи, расходы которого также покрываются за счет Фонда. Если члены семьи не могут быть вовлечены в этот процесс, назначается один опекун. Отметим, что Фонд “YAŞAT” покрывает все финансовые расходы на лечение наших ветеранов, включая авиабилет, расходы на лечение, питание и гостиницу. Помимо указанного, ветеранам ежемесячно предоставляется сумма в размере 200 долларов США на дополнительные расходы", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке “YAŞAT” Fondu bir qrup qazinin narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb

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