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Фонд YAŞAT также решит проблемы участников Первой Карабахской войны

Фонд YAŞAT также решит проблемы участников Первой Карабахской войны "Информация о шехидах у нас есть. Поэтому семьям шехидов нет необходимости обращаться в Фонд YAŞAT. Вопрос, связанный с ними, будет рассматриваться непосредственно Фондом"
Карабах
8 января 2021 г. 13:34
Фонд YAŞAT также решит проблемы участников Первой Карабахской войны
Ульви Мехтиев

"Информация о шехидах у нас есть. Поэтому семьям шехидов нет необходимости обращаться в Фонд YAŞAT. Вопрос, связанный с ними, будет рассматриваться непосредственно Фондом".

Как передает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

Он также обратился к участникам Первой Карабахской войны: "Пусть с марта обратятся в Фонд. Думаю, что наше обращение воспримут положительно".

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Версия на азербайджанском языке "YAŞAT" Fondu I Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının da ehtiyaclarını qarşılayacaq

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