Фонд YAŞAT также решит проблемы участников Первой Карабахской войны

"Информация о шехидах у нас есть. Поэтому семьям шехидов нет необходимости обращаться в Фонд YAŞAT. Вопрос, связанный с ними, будет рассматриваться непосредственно Фондом"

"Информация о шехидах у нас есть. Поэтому семьям шехидов нет необходимости обращаться в Фонд YAŞAT. Вопрос, связанный с ними, будет рассматриваться непосредственно Фондом".

Как передает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

Он также обратился к участникам Первой Карабахской войны: "Пусть с марта обратятся в Фонд. Думаю, что наше обращение воспримут положительно".