Фонд "YAŞAT" продолжает улучшение бытовых условий семей шехидов и ветеранов войны

Названы направления, по которым расходуются средства, поступившие в Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов ("YAŞAT").

Названы направления, по которым расходуются средства, поступившие в Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов ("YAŞAT").

Как передает Report, 43,13% собранных средств были потрачены на улучшение бытовых условий семей шехидов и ветеранов.

Кроме того, на погашение долговых обязательств потрачено 16,31% собранных средств, выплату медицинских расходов – 38,19%, на образование, профподготовку и развитие творческого потенциала – 1,56%. Другие расходы составили 0,81%.

В общей сложности в фонде собрано 63 583 188,17 манатов, из которых 44 508 561,48 потрачено, на балансе осталось 19 074 626,69 манатов.

До сих пор были навещены 2 909 семей шехидов, приняты на попечение 9 914 человек, продолжается решение их проблем.

Кроме того, зарегистрировано обращение 4 542 раненых. Всего было посещено 15 594 членов семей шехидов и ветеранов.