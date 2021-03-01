Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 10 раненых ветеранов войны

Фонд YAŞAT будет контролировать лечение участников войны до полного его завершения

Наши тяжелораненые ветераны Отечественной войны Агашев Гулу Ровшан оглу, Тагиев Нурлан Алиага оглу, Гашимов Гисмет Разим оглу, Гасанов Бахдияр Дильгам оглу, Намазов Хабиб Айдын оглу, Керимов Ройал Шехадет оглу, Ханалиев Эльшан Чингиз оглу, Алиев Али Тофиг оглу, Ахмедов Хайям Хидаят оглу и Мамедов Шямси Лятиф оглу при поддержке Фонда YAŞAT отправлены в Турцию.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

С учетом заключения врачей нашей страны, процесс соответствующего обследования, лечения и реабилитации участников войны будет продолжен в Турции.

Фонд YAŞAT будет контролировать лечение участников войны до полного его завершения.

Фонд на основании заключения врачей обеспечивает регулярную отправку за рубеж тяжелораненых участников Отечественной войны.

На сегодняшний день Фонд отправил на лечение в Турцию 23 ветеранов.

Напомним, что портал yashat.gov.az запущен для обращения в Фонд YAŞAT и ознакомления с деятельностью Фонда.