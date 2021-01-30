Минобороны РФ: Азербайджан провел колоссальную работу по созданию российско-турецкого центра

Замминистра: "Мы имеем большой положительный опыт взаимодействия с Турцией, турецкими военными"

"Осенью прошлого года усилиями и волей лидеров трех государств был фактически остановлен пожалуй самый продолжительный и кровопролитный конфликт на постсоветском пространстве".

Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия совместного турецко-российского мониторингового центра, построенного на территории освобожденного от оккупации Агдамского района, заявил заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин.

Онотметил, что было организовано тесное взаимодействие между министерствами обороны России и Турции по созданию совместного центра по контролю за режимом прекращения огня и всех военных действий.

"Азербайджаном была проведена колоссальная работа по созданию этого прекрасного центра и оснащения его всем необходимым для работы. По сути, это новый этап нашей миротворческой деятельности. Мы имеем большой положительный опыт взаимодействия с Турецкой республикой, турецкими военными. Отличный пример тому наше взаимодействие по линии постконфликтного урегулирования на территории Сирии. И я обращаюсь к российским и турецким воинам: сейсас от вас зависит на сколько быстро и прочно будут провеяны все необходимы мероприятия для установления мира на многострадальной земле", - заключил он.