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Физули принят в международную организацию "Главы городов за мир"

Физули принят в международную организацию "Главы городов за мир" Город Физули принят в члены международной неправительственной организации "Главы городов за мир" (Mayors for Peace - международная организация городов, посвящённая продвижению мира), зарегистрированной в ООН.
Карабах
1 июня 2021 г. 13:36
Физули принят в международную организацию Главы городов за мир
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Город Физули принят в члены международной неправительственной организации "Главы городов за мир" (Mayors for Peace - международная организация городов, посвящённая продвижению мира), зарегистрированной в ООН.

Как сообщили Report в посольстве Японии в Азербайджане, Физули стал десятым по счету городом Азербайджана, принятом в эту организацию.

В 2016 году к инициативе примкнули Агдам, Губадлы, Джебраил, Ходжалы, Зангилан, Шуша, Кельбаджар, Ходжавенд и Лачин.

Кампания "Главы городов за мир" была учреждена в 1982 году тогдашним мэром японского города Хиросима Такэси Араки.

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Версия на английском языке Fuzuli city becomes member of “Mayors for Peace” international organization
Версия на азербайджанском языке Füzuli şəhəri “Sülh Şəhərləri Başçıları” təşkilatına qəbul edilib

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