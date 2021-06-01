Физули принят в международную организацию "Главы городов за мир"

Город Физули принят в члены международной неправительственной организации "Главы городов за мир" (Mayors for Peace - международная организация городов, посвящённая продвижению мира), зарегистрированной в ООН.

Город Физули принят в члены международной неправительственной организации "Главы городов за мир" (Mayors for Peace - международная организация городов, посвящённая продвижению мира), зарегистрированной в ООН.

Как сообщили Report в посольстве Японии в Азербайджане, Физули стал десятым по счету городом Азербайджана, принятом в эту организацию.

В 2016 году к инициативе примкнули Агдам, Губадлы, Джебраил, Ходжалы, Зангилан, Шуша, Кельбаджар, Ходжавенд и Лачин.

Кампания "Главы городов за мир" была учреждена в 1982 году тогдашним мэром японского города Хиросима Такэси Араки.