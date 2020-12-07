Израильский эксперт о заседании СМИД ОБСЕ: Это победа Азербайджана

"Это однозначная победа Азербайджана, в частности, на дипломатическом поле"

Выступления большинства глав МИД на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в отношении результатов Второй Карабахской войны говорят о том, что все они признают эти результаты и те фундаментальные изменения будущего Карабаха, свидетелями которых мы стали.

Об этом Report заявил израильской юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель, комментируя итоги 27-ого заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ и распространенное в рамках встречи заявление глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Это говорит о том, что никто не будет против тех реалий, которые уже сложились. Все это приняли", - сказал он.

По его словам, все эти факты очень выгодны для Азербайджана: "Это говорит о том, что все, кроме Армении, не "против" а "за" то, что сейчас есть. Это однозначная победа Азербайджана, в частности, на дипломатическом поле".