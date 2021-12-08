Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН

"Армения тенденциозно и предвзято фабрикует обвинения, что в свою очередь, является преступлением"

Азербайджан одержал победу на такой серьезной площадке как Международный суд ООН, доказав голословность обвинений Армении, и то, что "эта страна тенденциозно и предвзято фабрикует их, что в свою очередь, является преступлением".

Об этом Report заявил израильской юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

"Несмотря на то, что Армения с точки зрения международного права и общепринятых стандартов современного цивилизованного мира должна всячески бороться с любыми проявлениями азербайджанофобии, тюркофобии и исламофобии, и в целом с проявлением любого национализма, шовинизма и антисемитизма, в реальности, мы видим, что помимо голословности и ничем не подтвержденных обещаний, Армения ничего не делает, чтобы бороться с этим",- сказал юрист.

Он отметил, что армянские СМИ и социальные сети переполнены высказываниями, способствующими разжиганию ненависти по отношению к Азербайджану, можно встретить риторику ненависти по отношению к Турции, а в последние годы зашкаливает антисемитизм и ненависть к Израилю, из-за того что эта страна поддерживала Азербайджан в Отечественной Войне.

"Одно дело это обещать и заявлять, что они будут с этим бороться, другое дело - что-то предпринять. Меня не удивит, если в будущем Армения ничего не будут делать в этом направлении. Нужно понимать, что Армения, по своей сути, - это государство неофашистское, строившееся на идеологии дашнаков, с героизацией на национальном уровне таких террористов как Гарегин Нжде. Имея таких национальных "героев" и такую идеологию, которая внедряется неокрепшие умы детей, подростков и студентов, очень сложно поверить, что эти люди изменятся или будут бороться к ксенофобией или азербайджанофобией",- считает Финкель.

7 декабря Международный суд ООН обеспечил ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении и действующих на ее территории отдельных лиц и организаций, направленной против азербайджанцев. Суд поручил армянской стороне принять срочные меры для предотвращения нарушения прав азербайджанцев.