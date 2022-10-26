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Фильм об азербайджанцах, находившихся 54 дня в окружении армян, будет представлен общественности

Фильм об азербайджанцах, находившихся 54 дня в окружении армян, будет представлен общественности Документальный фильм "Божья коровка", повествующий о 19 азербайджанцах, находившихся в окружении 54 дня во время оккупации армянами Лачынского и Кяльбаджарского районов в 1993 году, будет представлен зрителям в ближайшие дни.
Карабах
26 октября 2022 г. 13:19
Фильм об азербайджанцах, находившихся 54 дня в окружении армян, будет представлен общественности

Документальный фильм "Божья коровка", повествующий о 19 азербайджанцах, находившихся в окружении 54 дня во время оккупации армянскими вооруженными силами Лачынского и Кяльбаджарского районов в 1993 году, будет представлен зрителям в ближайшие дни.

Как сообщает Report, фильм снят при поддержке Global Media Group.

Главные герои документального фильма "Parabüzən" ("Божья коровка") побывали в Кяльбаджарском и Лачынском районах, на территории которых 29 лет назад произошли указанные события.

Режиссер-постановщик и сценарист фильма Аяз Мирзоев, оператор Ага Нагиев, монтажер Арзум Нурушзаде.

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Версия на азербайджанском языке 54 gün erməni mühasirəsində qalmış azərbaycanlılarla bağlı “Parabüzən” filmi təqdim olunacaq

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