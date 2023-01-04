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Фильм "270-я страница", посвященный Шуше, выложен на YouTube

Фильм "270-я страница", посвященный Шуше, выложен на YouTube Фильм "270 страниц", посвященный Шуше, уже на Youtube
Карабах
4 января 2023 г. 22:06
Фильм 270-я страница, посвященный Шуше, выложен на YouTube

Представленный широкой общественности в прошлом году документальный фильм "270-я страница", посвященный Шуше, выложен на Youtube.

Как передает Report, полная версия фильма размещена на странице Общественного объединения "Сеть журналистов Азербайджана" (AJN).

В фильме представлена подробная информация о творческих людях, общественных деятелях, сделавших Шушу всемирно известной. В фильме также рассказывается о тяжелых временах, с которыми столкнулась Шуша.

Название фильма - "270-я страница", - носит символичный характер, поскольку в 2022 году отмечалось 270-летие города Шуша.

Над созданием кинокартины работала творческая команда в составе Мусаллима Гасанова (исследователь), Зяки Гулуева (режиссер), Кямали Джахидгызы (продюсер), Эмина Гусейнова (оператор-постановщик), Солтана Ибрагимова (оператор), Арзум Нурушзаде (монтаж) и Аяза Мирзоева (сценарист).

Проект общественного объединения "Сеть журналистов Азербайджана" под названием "Разграбление материального и культурного наследия Шуши в результате армянской оккупации и разрушения учебных заведений" стал победителем специального конкурса, посвященного "Году города Шуша". В рамках этого проекта и был снят фильм "270-я страница".

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşaya həsr olunmuş “270-ci səhifə” sənədli filmini artıq yutubda izləmək mümkündür

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