Филиппинская путешественница: Восстановительные работы в Шуше заслуживают похвалы

"Отрадно, что все разрушенное в Шуше восстанавливается".

"Отрадно, что все разрушенное в Шуше восстанавливается".

Об этом Report сказала филиппинская путешественница Эйми Парагас.

"Это мой первый визит в Азербайджан. Отрадно, что в Карабахе строительные работы ведутся в таком ускоренном темпе. Здесь строятся новые здания, и в то же время исторические памятники реставрируются с учетом их исторического облика", - отметила путешественница.

Отметим, что начавшийся 14 июня визит международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур завершился сегодня в Шуше.

Визит был организован сообществом MTP (Most Traveled People).