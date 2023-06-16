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Филиппинская путешественница: Восстановительные работы в Шуше заслуживают похвалы

Филиппинская путешественница: Восстановительные работы в Шуше заслуживают похвалы "Отрадно, что все разрушенное в Шуше восстанавливается".
Карабах
16 июня 2023 г. 16:44
Филиппинская путешественница: Восстановительные работы в Шуше заслуживают похвалы

"Отрадно, что все разрушенное в Шуше восстанавливается".

Об этом Report сказала филиппинская путешественница Эйми Парагас.

"Это мой первый визит в Азербайджан. Отрадно, что в Карабахе строительные работы ведутся в таком ускоренном темпе. Здесь строятся новые здания, и в то же время исторические памятники реставрируются с учетом их исторического облика", - отметила путешественница.

Отметим, что начавшийся 14 июня визит международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур завершился сегодня в Шуше.

Визит был организован сообществом MTP (Most Traveled People).

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Версия на английском языке Traveler from Philippines: Construction work in Karabakh proceeds at high pace
Версия на азербайджанском языке Filippinli səyyah: "Şuşada aparılan quruculuq işləri təqdirəlayiqdir"

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