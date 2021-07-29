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Фарах Алиева: Начаты работы над проектами по восстановлению Агдама

Фарах Алиева: Начаты работы над проектами по восстановлению Агдама "Начаты работы над проектами по восстановлению исторических и культурных памятников Агдама".
Карабах
29 июля 2021 г. 16:32
Фарах Алиева: Начаты работы над проектами по восстановлению Агдама

"Начаты работы над проектами по восстановлению исторических и культурных памятников Агдама".

Как передает Карабахское бюро Report, об этом журналистам сообщила находящаяся в Агдаме руководитель Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе Фарах Алиева.

Ф.Алиева сказала, что все члены Рабочей группы посетили Агдам, ведется обмен мнениями в связи с текущим состоянием находящихся там памятников:

"Цель нашего визита – увидеть воочию здешнюю обстановку. В состав Рабочей группы входят ученые и специалисты. Город Агдам имеет прекрасное историческое прошлое. У города есть большое будущее. В его будущем должны быть и следы прошлого. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, начаты работы над проектами по восстановлению исторических и культурных памятников Агдама. Сегодня мы осмотрим в Агдаме памятники, восстановление, консервация и реставрация которых возможна, и представим свой отзыв. Мы посетим в основном Дворцовый комплекс, мечети Джума и Гияслы".

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