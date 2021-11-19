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Российского политолога заблокировали в Facebook за пост об Армении

Российского политолога заблокировали в Facebook за пост об Армении Российский политолог Игорь Коротченко был заблокирован сегодня администрацией социальной сети Facebook за публикацию вопроса о том, почему Армения за 30 лет не построила ничего на оккупированных ею азербайджанских землях, cообщает Report.
Карабах
19 ноября 2021 г. 13:46
Российского политолога заблокировали в Facebook за пост об Армении

Российский политолог Игорь Коротченко был заблокирован сегодня администрацией социальной сети Facebook за публикацию вопроса о том, почему Армения за 30 лет не построила ничего на оккупированных ею азербайджанских землях, cообщает Report.

"В своем аккаунте в Facebook я задал очень простой, четкий и конкретный вопрос: почему за почти 30 лет армянской оккупации на тех территориях Азербайджана, которые контролировали армяне, они не построили ничего, а только разрушали и грабили все, что там находится? Этот же вопрос я адресовал конкретно к той ситуации, которую я своими глазами видел в городе Шуша. Там также мы увидели оскверненные мечети, храмы, разрушения и фактически выжженную землю. Казалось бы, простой и четкий вопрос. Но сегодня я с удивлением обнаружил уведомление от Фейсбук, что данный вопрос нарушает правила сообщества и поэтому мне на 3 дня закрыт доступ к дальнейшим публикациям и возможностям комментировать", - прокомментировал ситуацию И. Коротченко.

При этом, придраться к фильму youtube-канала V-Media, в котором приводятся те самые факты армянского вандализма и которым российский политолог также поделился на своей странице, администрация Facebook придраться не смогла. "Мой вопрос армяне забанили, а фильм - не смогли. Потому что в нем убийственная правда!", - подчеркнул И. Коротченко.

Позже он сообщил, что благодаря реакции СМИ, которые рассказали о ситуации с его аккаунтом, Facebook снял блокировку.

"Можно, конечно, заткнуть рот мне и тысячам других людей, которые задают простой, четкий и понятный вопрос, на который мы так и не слышали ответа: почему в 21 веке Армения вела себя как средневековый варвар? Так или иначе, армянскому истеблишменту придется дать ответ на вопрос, почему они все уничтожали, разграбляли на оккупированных азербайджанских территориях, почему они сеяли только смерть и разруху, не созидая ничего?", -заключил российский политолог.

Отметим, что в фильме youtube-канала V-Media "Такое не вытворяли даже террористы из ИГИЛ" говорится о том, Армения по кирпичикам разбирала все на оккупированных землях Азербайджана. При этом она разрушала также кладбища и грабила могилы, чего не позволяли себе делать даже террористы ИГИЛ.

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