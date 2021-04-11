Ф.Алтун: Армения пыталась отомстить за свое поражение на фронте в Гяндже

«Резня, совершенная армянами как против людей, так и против памятников культуры, недопустима».

«Резня, совершенная армянами как против людей, так и против памятников культуры, недопустима».

Как сообщает западный центр Report, об этом журналистам заявил председатель коммуникационного управления Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, находящийся в составе делегации Тюркского совета с визитом в городе Гянджа.

«Когда смотришь сюда, то видишь местность, населенную мирными жителями. Гянджа - один из крупнейших городов Азербайджана. Люди были убиты ракетным обстрелом ночью, во сне. Это неприемлемо. В Гяндже погибло более 20 человек, став шехидами. То, что Армения делала в Ходжалы, она попыталась сделать здесь. Армения пыталась отомстить за поражение на фронте в Гяндже. Как Турция, мы всегда будем рядом с братским Азербайджаном», - добавил Ф.Алтун.