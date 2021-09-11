Эюб Гусейнов: Шуша - жемчужина не только Азербайджана, но и мира

По словам Э.Гусейнова, это его первый визит в Шушу за годы независимости

Шуша является жемчужиной не только Азербайджана, но и всего мира.

Об этом Report сообщил председатель Объединения свободных потребителей Эюб Гусейнов.

"Мой отец из Шуши. Мы благодарны, что смогли посетить город. По дороге мы видели следы армянского зверства и вандализма. Нигде в мире нет другого такого деструктивного народа", - отметил он

По словам Э.Гусейнова, это его первый визит в Шушу за годы независимости.

"Я горжусь, что благодаря политике президента Ильхама Алиева и усилиям азербайджанской армии мы смогли здесь побывать. Шуша - это Азербайджан. Она навеки будет частью Азербайджана", - заключил собеседник агентства.