О нас
Report Georgia
Аудио новости

Евросоюз опубликовал заявление об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе

Евросоюз опубликовал заявление об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках двух трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, будут выполнены, и что договоренности, достигнут
Карабах
15 декабря 2021 г. 03:43
Евросоюз опубликовал заявление об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках двух трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, будут выполнены, и что договоренности, достигнутые в Сочи 26 ноября 2021 года, должны основываться на них.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Ш.Мишеля, распространенном в Брюсселе по итогам переговоров.

Решено приступить к восстановлению железнодорожных линий с соответствующими договоренностями о пограничном и таможенном контроле на основе принципа взаимности.

Они также обсудили намерение ЕС запустить платформу экономических консультаций для укрепления доверия, содействия мирному сосуществованию и наращивания экономического сотрудничества в регионе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласились, что в контексте запланированного начала переговоров о делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном необходимо будет предпринять дальнейшие ощутимые шаги для снижения напряженности на местах и создания благоприятной атмосферы. для переговоров.

Ш.Мишель также подчеркнул важность восстановления инфраструктуры коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, в частности, и Южным Кавказом в более широком смысле, при полном уважении суверенитета всех стран. Было решено приступить к восстановлению железнодорожных линий с соответствующими договоренностями о пограничном и таможенном контроле на основе принципа взаимности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti üçtərəfli görüşün yekunu ilə bağlı bəyanat yayıb

Экслюзивные новости

Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
14 декабря 2021 г. 11:21
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
11 декабря 2021 г. 15:43
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
11 декабря 2021 г. 12:28
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
10 декабря 2021 г. 14:34
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
10 декабря 2021 г. 11:34
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
10 декабря 2021 г. 10:39
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
9 декабря 2021 г. 17:39
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
8 декабря 2021 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi