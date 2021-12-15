Евросоюз опубликовал заявление об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках двух трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, будут выполнены, и что договоренности, достигнут

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках двух трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, будут выполнены, и что договоренности, достигнутые в Сочи 26 ноября 2021 года, должны основываться на них.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Ш.Мишеля, распространенном в Брюсселе по итогам переговоров.

Решено приступить к восстановлению железнодорожных линий с соответствующими договоренностями о пограничном и таможенном контроле на основе принципа взаимности.

Они также обсудили намерение ЕС запустить платформу экономических консультаций для укрепления доверия, содействия мирному сосуществованию и наращивания экономического сотрудничества в регионе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласились, что в контексте запланированного начала переговоров о делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном необходимо будет предпринять дальнейшие ощутимые шаги для снижения напряженности на местах и создания благоприятной атмосферы. для переговоров.