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Еврокомиссар: ЕС готов оказать поддержку в восстановлении региона

Еврокомиссар: ЕС готов оказать поддержку в восстановлении региона Европейский союз готов оказать поддержку для преодоления последствий карабахского конфликта и восстановлении региона.
Карабах
8 июля 2021 г. 17:08
Еврокомиссар: ЕС готов оказать поддержку в восстановлении региона
Оливер Вархели

Европейский союз готов оказать поддержку для преодоления последствий карабахского конфликта и восстановлении региона.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, говоря об итогах своего визита в Баку.

"Мы обсудили постконфликтные планы и идеи касательно Карабаха, и предложили свою поддержку как ЕС для преодоления последствий конфликта и достижения прочного мира", - заявил комиссар.ЕС.

"Мы видим явное участие обеих сторон в возвращении военных и выдаче карт минных полей с помощью Грузии. Мы благодарим Грузию за это. Мы также готовы внести свой вклад - экономическую или любую другую помощь, чтобы продолжить этот путь". - заявил О. Вархели.

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Версия на английском языке European commissioner: EU ready to help rebuilding Karabakh region

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