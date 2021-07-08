Еврокомиссар: ЕС готов оказать поддержку в восстановлении региона

Европейский союз готов оказать поддержку для преодоления последствий карабахского конфликта и восстановлении региона.

Европейский союз готов оказать поддержку для преодоления последствий карабахского конфликта и восстановлении региона.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, говоря об итогах своего визита в Баку.

"Мы обсудили постконфликтные планы и идеи касательно Карабаха, и предложили свою поддержку как ЕС для преодоления последствий конфликта и достижения прочного мира", - заявил комиссар.ЕС.

"Мы видим явное участие обеих сторон в возвращении военных и выдаче карт минных полей с помощью Грузии. Мы благодарим Грузию за это. Мы также готовы внести свой вклад - экономическую или любую другую помощь, чтобы продолжить этот путь". - заявил О. Вархели.