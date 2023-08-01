Euronews подготовил репортаж о восстановительных работах в Лачыне

Телеканал Euronews подготовил репортаж о восстановительных работах в Лачыне.

Телеканал Euronews подготовил репортаж о восстановительных работах в Лачыне.

Как сообщает Report, автор репортажа отмечает, что город Лачын на западе Азербайджана похож на огромную строительную площадку.

"Куда ни глянь, повсюду видны попытки стереть шрамы последней тотальной войны между Арменией и Азербайджаном...Танки были заменены строительными грузовиками. Были вложены огромные средства в восстановление и новое строительство … С целью вернуть в Лачын людей, которые были перемещены отсюда", - передает корреспондент Euronews Анелиз Боржес.

Журналист также пообщалась с жителем Лачына Хикматом Маммадовым.

"Это дом моих прабабушки и прадедушки. А это дом моих бабушки и дедушки", - показывает Хикмат Маммадов.

Дом семьи Хикмата тоже здесь.

- Вы говорите, что родились не здесь, но чувствуете себя родом из Лачына. Почему?

Хикмат Маммадов: "Мои родители, мои бабушка и дедушка всегда говорили о Лачыне".

- Что они вам рассказывали?

Хикмат Маммадов: "Что им плохо. Что они всегда тоскуют".

Хикмат также показал корреспонденту Euronews дом, который принадлежал его бабушке и дедушке, где родились и выросли его мать, дяди и тети.

Но, как отмечается в репортаже, на пути возвращения семьи были более болезненные моменты. Например, поиски могил бабушек и дедушек на ближайшем кладбище:

"Здесь все было заполнено могилами… расстояние между ними было вот таким. Это первая, вторая. И как видите, третья полностью выкопана. Даже под деревьями были могилы. Когда мы вернулись сюда, везде были раскиданы кости …. Человеческие кости. Это были останки наших дедов, бабушек, любимых... наша молодость... Кто это сможет понять?", - рассказал один из вернувшихся жителей Лачына.

"На данный момент непостижимая боль может быть единственным, что объединяет две стороны. Пока продолжаются переговоры между лидерами Азербайджана и Армении, дорога к прочному миру должна пройти через людей", - отмечает автор репортажа.